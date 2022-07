Eyof 2022: Procaccini in nazionale per olimpiadi giovanili

(ANSA) - PESCARA, 12 LUG - Valentina Procaccini, classe 2008, di Montesilvano (Pescara), talento del nuoto italiano in forza al Circolo Canottieri Aniene dal dicembre 2020, è stata convocata in nazionale giovanile per partecipare all'European Youth Olimpic Festival (Eyof), evento organizzato dai Comitati Olimpici di 44 nazioni europee che si svolgerà a Banska Bystrica (Slovacchia) dal 22 al 31 Luglio. Sono in programma 119 eventi di dieci discipline sportive (ginnastica artistica, atletica, basket, badminton, pallamano, judo, ciclismo su strada, nuoto, tennis e pallavolo). La Procaccini farà le gare dei 200, 400 e 800 stile libero.

Organizzato sotto il patrocinio del CIO, e vanto dei Comitati Olimpici Europei con 25 anni di tradizione, l'Eyof è il primo evento multisportivo europeo di punta rivolto ai giovani atleti dai 14 ai 18 anni. C'è un'edizione invernale e una estiva, che si svolgono in cicli biennali, in anni dispari.

L'evento si svolge sotto la bandiera olimpica, ed è ricco di tradizioni olimpiche: dalla fiamma ardente ai giuramenti di atleti e funzionari. Circa 3.600 giovani partecipano ai festival estivi, mentre sono circa 1.600 i partecipanti alle edizioni invernali. (ANSA).