Calcio, Teramo; presentato ricorso a Collegio Garanzia Coni

(ANSA) - TERAMO, 12 LUG - Il ricorso della S.S. Teramo Calcio s.r.l., contro la decisione di esclusione al Campionato di Serie C deliberata dal Consiglio Federale lo scorso 8 luglio, è stato avanti il Collegio di Garanzia dello Sport alla Sezione dedicata, in attesa di sapere quando verrà fissata l'udienza.

L'assemblea dei soci ieri si è tenuta regolarmente: l'amministratore unico Chierchia ha rimesso il mandato, ma resta in carica fino al provvedimento del Giudice e, quindi, alla prima assemblea successiva al provvedimento, si nominerà un nuovo amministratore. In merito alle quote, invece, secondo la dottoressa Capuano il Giudice potrebbe esprimersi tra oggi e domani. (ANSA).