A Ripa Teatina torna il Festival Rocky Marciano

(ANSA) - RIPA TEATINA, 12 LUG - Il Festival Rocky Marciano diventa maggiorenne e nel 2022, per celebrare i suoi 18 anni, da giovedì 14 a sabato 16 luglio propone un programma ricco e di assoluto spessore. La consueta serata dedicata al Premio Rocky Marciano è stata procrastinata più avanti nel corso dell'estate e non mancheranno le sorprese, ma come 'antipasto' ci sarà il Festival della Letteratura Sportiva a cura del Direttore Artistico Dario Ricci. Prezioso come sempre anche il contributo della Pro Loco e di tutti coloro che, a vario titolo, lavorano da anni per la perfetta riuscita della manifestazione.

"Siamo fieri e orgogliosi di proporre anche in questo diciottesimo appuntamento un calendario di incontri e appuntamenti di grande livello - le parole di Roberto Luciani, neosindaco di Ripa Teatina -, grazie al contributo di tanti amici che hanno stilato un programma assai interessante.

Proseguiamo quindi nell'ormai consolidato connubio tra cultura e sport che tanto interesse ha suscitato su Ripa e per Ripa in questi anni".

Ma il Festival Rocky Marciano è, come da tradizione, anche arte, e per questo non manca un appuntamento di prestigio. Così l'associazione 'Prospettive-Think Tank e Cultura' presenta l'appuntamento che si terrà venerdì e sabato, sempre a Ripa Teatina, presso il complesso Porta Gabella, per riscoprire, ancora una volta, le bellezze del territorio abruzzese. Verranno esposte opere degli artisti Luciano Astolfi, Luciano Primavera, Gino Berardi, Enzo Angiuoni, Daniele Guerrieri, Patrizia D'Andrea, Rena Saluppo, Loriana Valentini e Lucia Ruggieri, definiti in una nota "le guide che ci condurranno lungo il percorso". La mostra si terrà in un complesso architettonico di rilevanza internazionale, la Torre di Porta Gabella di Ripa Teatina. (ANSA).