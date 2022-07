++ A24-A25:Sdp apre a intesa con Governo,'ristabilire verità' ++

(ANSA) - L'AQUILA, 12 LUG - Nell'audizione di oggi alla commissione Ambiente del Senato, Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, tornata in sella dopo che il Tar Lazio ha sospeso la revoca anticipata decisa dal Cdm, ha aperto ad una intesa con il Governo. "Non vogliamo stare in Paradiso a dispetto dei santi - ha detto il vicepresidente di Sdp, Mauro Fabris - ma non vogliamo neanche finire all'inferno che non meritiamo. Sappiamo che lo Stato vuole indietro l'infrastruttura per un piano di ristatalizzazione. Non faremo barricate, siamo disponili a trovare un'intesa, ma chiediamo che venga ristabilita la onorabilità e la reputazione di Sdp".

(ANSA).