Chef stellati e spettacoli, ecco 'Virtù Estive' a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 11 LUG - Dieci giorni di enogastronomia con alcuni tra i più grandi chef d'Italia con un unico filo conduttore: la sostenibilità e la sua declinazione in cucina.

Ospite d'eccezione Niko Romito, lo chef autodidatta che da Castel di Sangro (L'Aquila) ha conquistato giovanissimo le tre stelle Michelin. È "Virtù Estive", manifestazione animata anche da concerti e spettacoli, organizzata dal Comune di Teramo insieme a Witaly di Luigi Cremona e Lorenza Vitali, Key Comunicazione srl e Blaze ad events.

Presentata stamattina al Castello Della Monica dal sindaco, Gianguido D'Alberto, dall'assessore al Commercio, manifestazioni ed eventi Antonio Filipponi, e dallo stesso Cremona, la manifestazione entra nel vivo venerdì 15 luglio, con un'anteprima il giorno precedente con il concerto di Arisa, e va avanti fino a domenica 24, snodandosi tra piazza Martiri della Libertà e il Castello Della Monica.

Attraverso ospiti, produttori, forum di discussione ed esibizioni, Virtù Estive svilupperà un tema oggi particolarmente sentito, quello della sostenibilità.

Gli chef teramani presenteranno una ricetta, innovativa o della tradizione, simbolo di sostenibilità. Una giuria composta da giornalisti, critici del settore enogastronomico ed istituzioni valuterà i piatti proposti.

Il tutto, con il coinvolgimento di due Atenei, l'Università degli studi di Teramo e l'Università Tor Vergata di Roma, e la partecipazione dell'Istituto Alberghiero "Di Poppa-Rozzi" di Teramo.

L'inaugurazione è in programma venerdì alle ore 18, alla presenza del sindaco D'Alberto e del rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, con la presentazione dell'evento a cura dell'assessore Filipponi e di Luigi Cremona. Il ricco programma prevede, tra le altre cose, domenica 17 luglio dalle 18 alle 20 "Slurp-Emergente for kids and family day: animazione, ricette e consigli sull'alimentazione per i bambini" e alle 20 rock and roll con The Fuzzy Dice e Bobby Solo, il 20 luglio i 5 finalisti del premio Campiello 2022 e il 23 il concerto di Eugenio Bennato. Domenica 24, festa finale e premiazioni. (ANSA).