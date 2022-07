Volo di 15 metri per recuperare il cane, morti su Maiella

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - Ha cercato di recuperare il suo cane caduto ed è precipitato nella scarpata dopo un volo di 15 metri: così è morto nel pomeriggio un escursionista che era sulla Maiella in località Cime Murelle di Pretoro (Chieti) insieme alla fidanzata e al suo husky, morto anche lui a causa della caduta.

I tre erano partiti dal Rifugio Pomilio, ma quando si sono trovati lungo il sentiero che si trova sotto l'anfiteatro delle Murelle, nel tratto di passaggio obbligato dove è presente un cavetto di acciaio di sicurezza - perché si trova sopra un salto di roccia pericoloso sul lato sinistro - il ragazzo per recuperare l'husky caduto, è precipitato giù, finendo nella scarpata dopo un volo di circa 15 metri. A chiamare il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese un ragazzo che ha assistito alla scena, insieme ad altri testimoni presenti sul luogo dell'incidente.

Giunti sul posto i sanitari dell'elisoccorso del 118 hanno constatato il decesso dell'escursionista nonostante i tentativi di rianimarlo. La salma è stata recuperata e trasportata all'ospedale di Pescara, mentre la ragazza è stata riaccompagnata al Rifugio Pomilio e solo dopo informata del decesso del fidanzato. Il Soccorso Alpino ha recuperato anche il cane, grazie all'intervento dell'elisoccorso, che lo ha trasportato in aeroporto, dove l'animale è deceduto poco dopo.

