Fotovoltaico per centro produzione Rustichella d'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 09 LUG - L'installazione di due impianti fotovoltaici, per complessivi 450 kWp, finalizzata all'efficientamento energetico del pastificio all'uovo 4.0: è questa la nuova sfida per Rustichella d'Abruzzo in chiave sostenibilità. La produzione degli impianti fotovoltaici sarà volta interamente all'autoconsumo, per circa 580 mila kWh/medi annui.

Nel programma dell'azienda pianellese c'è la riqualificazione del nuovo edificio recentemente acquistato accanto al pastificio all'uovo avviato da qualche anno. Gli interventi, affidati al Gruppo Inveco, riguardano il rifacimento completo della copertura, circa 4.000 mq di tetto piano con lucernari e relative installazioni di due impianti fotovoltaici.

I lavori partiranno in questi giorni con l'installazione del primo impianto da 150 kWp e parallelamente verrà eseguito, entro il 30 settembre, l'intero rifacimento della copertura. Nel 2023 il lavoro verrà completato con l'installazione del secondo impianto da 300 kWp.

La nuova copertura sarà dotata, oltre ai nuovi lucernari, di una coibentazione termica innovativa con fibre di polistirene da 8 cm, migliorando significativamente le prestazioni energetiche della struttura. (ANSA).