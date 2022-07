Turismo, tutto esaurito in Alto Sangro per ritiro Napoli Calcio

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 08 LUG - "Mancano due settimane all'arrivo del Napoli Calcio a Castel di Sangro e tutti gli alberghi e le strutture ricettive del territorio risultano piene. Non si trova più un posto negli alberghi e nei bed & breakfast dell'Alto Sangro, da Roccaraso fino a Pescasseroli, tanto che in molti hanno dovuto prenotare il soggiorno nelle strutture ricettive del Molise". Lo fa sapere il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, confermando la presenza di diecimila persone al giorno nel periodo in cui la squadra del Napoli si sposterà dal ritiro del Trentino all'Abruzzo per definire la preparazione in vista dell'inizio del prossimo campionato di serie A.

"Anche i giornalisti delle varie testate al seguito della squadra non hanno trovato posto perché tutto esaurito - sottolinea il sindaco - tanto che hanno dovuto prenotare a Isernia. Il Napoli Calcio resterà da noi dal 23 luglio al 6 agosto e in questo periodo sono già state programmate quattro amichevoli con squadre di caratura internazionale". (ANSA).