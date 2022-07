Perdonanza: sindaco, corteo il 23, sarà giornata indimenticabile

(ANSA) - L'AQUILA, 08 LUG - "Il corteo storico della Perdonanza si svolgerà il 23 agosto 2022, in coincidenza con l'apertura della manifestazione, nel giorno in cui si apre la Porta Santa di Collemaggio e in cui, nella mattinata, ci sarà Papa Francesco. Per la prima volta nella storia la Porta Santa sarà aperta di giorno, anziché "ai vespri" come previsto nella Bolla con cui papa Celestino V istituì il Primo Giubileo nel 1294. A spiegare il cambio di programma - il corteo, festa laica, era previsto il 28 agosto - è il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, nel fare il punto sui cambiamenti che subirà la 728/a edizione della Perdonanza Celestiniana per l'arrivo di Papa Francesco all'Aquila.

"E' un cambio alla luce di un evento eccezionale che la Città si appresta a vivere con partecipazione, trasporto, entusiasmo e spiritualità - chiarisce il sindaco - Tutto è stato concordato insieme alle realtà che con il Comune hanno ottenuto il riconoscimento della Perdonanza Celestiniana come patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, quale insieme di pratiche rituali e festive tramandato ininterrottamente dal 1294".

L'apertura avverrà dopo "l'Angelus" che il Papa, in diretta mondiale, pronuncerà dal piazzale di Collemaggio, dando così inizio al Giubileo aquilano che durerà 24 ore, lasso di tempo nel quale i fedeli, passando sotto la Porta Santa, lucreranno l'indulgenza plenaria. In tutte le passate edizioni il Corteo storico sfilava nel pomeriggio del 28 agosto. "Tutti i partecipanti e gli organizzatori devono stare tranquilli - rassicura il sindaco - perché abbiamo trovato il modo di fare svolgere il corteo il 23", giorno dell'arrivo della fiaccola del Morrone che ripercorre il cammino di Celestino da Sulmona a L'Aquila per essere proclamato Papa nel 1294.

"Nel programma del Papa è prevista una sosta a piazza Duomo per incontrare la famiglie delle vittime del sisma. In piazza saranno allestite circa 1500 sedute. Stiamo valutando le condizioni di sicurezza per il trasferimento del Papa, da piazza Duomo a Collemaggio, sulla papa-mobile lungo il corso e il viale di Collemaggio, per consentire a tutti i fedeli di vederlo. Sarà una giornata indimenticabile per tutti gli aquilani" conclude Biondi. (ANSA).