Fondi Ue 2021-2027: Marsilio, tesoretto 1,4 mld per Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 08 LUG - Le risorse a disposizione dell'Abruzzo dei fondi europei ammontano a 1 miliardo e 441 milioni di euro: 354 milioni di euro per il Feasr ‪2023-2027, più 681 milioni per il Fesr e ulteriori 406 milioni del totale per l'Fse+. A queste somme si aggiunge la coda della programmazione ‪2021-2022 del FEASR che ammonta a 159 milioni di euro. Sono quattro i capisaldi che animano le scelte della programmazione 2021-2027, ovvero Radici, Identità, Comunità e Sicurezza: sono le direttrici, rappresentate anche visivamente nel logo scelto dalla Regione Abruzzo, e individuate dal presidente Marco Marsilio per presentare all'Aquila, insieme alla squadra di governo e ai tecnici regionali, la ripartizione degli interventi, le risorse programmate, ma anche le priorità su cui l'Abruzzo è chiamato a fare un balzo in avanti e a "generare valore", come recita lo slogan.

"Questa programmazione - ha dichiarato il presidente Marsilio - con la sua dotazione di 1 miliardo e 400 milioni, va oltre la consistenza numerica del dato per declinarsi su questi quattro valori cardine per ogni abruzzese. Ogni abruzzese ha un legame indissolubile con la sua terra, per cui il risanamento ambientale non sarà concepito solo come un atto di indispensabile attenzione ma come motore dello sviluppo del territorio abruzzese ancorato alle sue radici più profonde.

Stessa cosa per l'autenticità con cui andremo a preservare e valorizzare i nostri prodotti, i nostri beni architettonici o i nostri prodotti, o quella digitalizzazione che permetterà di connettere tecnologicamente e socialmente tutte le comunità tra loro. Infine la sicurezza: nessuno dovrà mai più scappare dall'Abruzzo perché tra dieci anni avremo una terra diversa, una terra, appunto, di benessere". (ANSA).