A24-A25: Biondi, ci interessa tutela abitanti aree interne

(ANSA) - L'AQUILA, 07 LUG - "Agli aquilani non interessa il braccio di ferro tra Governo e concessionario, come già dichiarammo il mese scorso in occasione del lancio della raccolta firme sull'azzeramento dei pedaggi su A24 e A25, avvenuto proprio all'Aquila alla presenza dell'on. Francesco Lollobrigida". Lo dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, commentando la revoca a Strada dei Parchi della concessione per la gestione delle autostrade A24 e A25.

"Ci auguriamo solo - prosegue - che le aree interne abruzzesi non vengano penalizzate da mancati investimenti sulla sicurezza che ora spettano al Governo. Considerata la valenza strategica dei tratti autostradali A24 e A25, non sono più procrastinabili un appropriato adeguamento sismico, la messa in sicurezza dei viadotti, il rinnovo degli impianti di sicurezza nelle gallerie e l'esenzione per i cittadini abruzzesi del pedaggio nei tratti sino ad oggi gestiti da Strada dei Parchi".

"Proprio su quest'ultimo punto - sottolinea - la Camera dei Deputati aveva già approvato un ordine del giorno, a prima firma del capogruppo di Fdi in Parlamento Lollobrigida. Un documento importante che ha, in concreto, sostenuto le proteste dei 113 sindaci dei territori coinvolti da rincari decennali e non più tollerabili e da prefigurazioni governative niente affatto rassicuranti. Sono atti dovuti ai nostri concittadini per gli enormi danni subiti e di grande tutela per le aree interne abruzzesi".

"Al di là degli aspetti tecnici e politici della vicenda - conclude - il provvedimento inciderà direttamente sulla vita di centinaia di famiglie di lavoratori impiegati dall'ormai ex concessionario, verso i quali va garantita la massima attenzione da parte delle istituzioni". (ANSA).