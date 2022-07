Crolla solaio in palazzo abbandonato a Pescara,nessun ferito

(ANSA) - PESCARA, 06 LUG - I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara sono intervenuti questa mattina nella centrale via Chieti dove è crollato il solaio all'interno di un fabbricato abbandonato, spesso utilizzato come ricovero da persone senza fissa dimora. Fortunatamente all'interno questa mattina non c'era nessuno. A dare l'allarme una persona che abita nel fabbricato adiacente. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per deviare il traffico automobilistico e dei mezzi pubblici. Via Chieti è stata chiusa al traffico. (ANSA).