Motori:il 9 luglio a Miglianico la 23esima tappa di Aci Golf

(ANSA) - CHIETI, 04 LUG - È in programma per sabato 9 luglio, presso il Miglianico Golf & Country Club di Miglianico (Chieti), la ventitreesima tappa della 31° edizione di Aci Golf, il campionato italiano dei soci ACI, organizzata dall'Automobile Club Chieti.

"ACI Golf è un successo che l'Automobile Club d'Italia rinnova ogni anno grazie ad un circuito di gare che si snoda per tutta l'Italia e che quest'anno, con le 39 tappe già programmate sui green, vedrà la partecipazione di più di 3.000 persone con le loro famiglie, le quali avranno la possibilità di condividere i valori dello sport e dello stare insieme all'aria aperta, rinsaldando il binomio indissolubile tra il golf e la mobilità, soprattutto in automobile", ha dichiarato il presidente di ACI Chieti, Camillo Tatozzi, ricordando anche che la finale "è prevista nel mese di ottobre in Costa Smeralda, già teatro di eventi di grande rilevanza internazionale e sarà la punta di diamante di un campionato che garantirà svago, divertimento e tanti premi, non solo ai più esperti".

Per partecipare alla gara di Miglianico è necessario essere iscritti all'ACI. Chi non possedesse già la tessera associativa, potrà sottoscriverla a condizioni particolarmente vantaggiose il giorno della gara. Così facendo, oltre ad avere la possibilità di partecipare gratuitamente alla finale, potrà godere per un anno dei servizi che l'ACI mette a disposizione e degli sconti sul green fee riconosciuti in numerosi golf italiani. Inoltre, aiuterà il Miglianico Golf & Country Club a sostenere la candidatura della gara anche per l'edizione del 2023. (ANSA).