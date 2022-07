Calcio, l'Adriatico di Pescara ospiterà Inter-Villareal

(ANSA) - PESCARA, 02 LUG - Amichevole di lusso a Pescara il 6 agosto quando lo stadio Adriatico sarà teatro della sfida fra l'Inter di Inzaghi e la formazione spagnola del Villareal. Per i nerazzurri si tratterà dell'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato del 13 agosto a Lecce. Circa un mese fa i dirigenti nerazzurri erano venuti a Pescara per accordarsi con l'Amministrazione Comunale e chiedere la disponibilità del campo di gioco di via Pepe. Si tratta di una grande vetrina per il capoluogo adriatico che torna dopo diverso tempo ad ospitare una big del calcio. Prevista una vera e propria corsa al biglietto con tifosi nerazzurri abruzzesi mobilitati. (ANSA).