'ItineDante' fa tappa a Chieti alle Terme Romane

(ANSA) - CHIETI, 29 GIU - "Amor che ne la mente mi ragiona", Purgatorio, Il Secondo Canto, è il titolo dell'appuntamento di Chieti del nuovo ciclo di ItineDante Estate 2022 che il 2 luglio alle ore 21 sarà ospitato in uno dei luoghi più antichi e suggestivi del capoluogo teatino: le Terme Romane dove Dante incontrerà il suo amico e musicista Casella. I versi, commentati e recitati da Pierluigi Di Clemente, saranno accompagnati dalle suggestioni di musica medievale dell'ensemble Fairy Consort con Serena Lanzalonga soprano, Luca Dragani flauti dolci, Marco Giacintucci viella e cornamusa, Luigi Polsini viella e liuto, e dalle voci di Cinzia di Vincenzo e Gianmarco De Luca. L'evento è organizzato dalla Delegazione FAI di Chieti e dal Club per l'Unesco di Chieti con il patrocinio del FAI Abruzzo e Molise e del Comune di Chieti. Prima dello spettacolo, a partire dalle ore 18.30, a cura dei volontari della Delegazione FAI di Chieti, visite accompagnate al complesso delle Terme Romane. ItineDante è l'evento culturale dell'estate abruzzese che fa rivivere i versi del sommo poeta tra le meraviglie dell'Abruzzo.

La manifestazione, ideata da Pierluigi Di Clemente, attore e docente di Lettere, è organizzata dal FAI Abruzzo e Molise e dal Club per l'Unesco di Chieti, nelle persone dei rispettivi presidenti Roberto Di Monte e Cinzia Di Vincenzo, attraverserà alcuni tra i luoghi più suggestivi d'Abruzzo e Molise da giugno a dicembre. (ANSA).