A14, chiuso una notte tratto Pescara Nord-Pescara Ovest

(ANSA) - PESCARA, 29 GIU - Sull'autostrada A14, per consentire lavori di ricostruzione della linea elettrica di media tensione, dalle 23:00 di oggi mercoledì 29 alle 5:00 di domani giovedì 30 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Pescara ovest, in entrambe le direzioni, verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord. (ANSA).