'LibrOrchestra 2022', lo start da Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 GIU - Parte oggi da Campobasso il Festival itinerante 'LibrOrchestra 2022'. Dopo la prima tappa nel capoluogo molisano il Festival proseguirà verso Sulmona, Melegnano, Mestre, Pavia e Osio Sotto. "LibrOrchestra - hanno spiegato gli organizzatori della rassegna - nasce nel 2021 secondo una formula originale e innovativa con l'obiettivo di contrastare l'impoverimento culturale-educativo mettendo in rete gli operatori del settore di ciascuna area che tocca, e secondo una logica dal respiro volutamente nazionale, per favorire così la costruzione di una 'comunità educante' fatta da artisti, musicisti, insegnanti, educatori, librai, bibliotecari, psicologi di rilievo nazionale, tutti impegnati a testimoniare l'importanza della lettura e della fruizione delle arti e della musica fin dalla tenera età, quali elementi fondanti della formazione umana". "La nostra Amministrazione - ha commentato l'assessore alla Cultura, Paola Felice - sta investendo in modo continuo in cultura e turismo nell'ottica di riuscire a rappresentare una forza trainante per iniziative di diversa natura che abbiano, come scopo preciso, quello di rendere la nostra città parte di un più ampio discorso culturale nazionale". (ANSA).