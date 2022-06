Torna a Scapoli il Festival internazionale della Zampogna

(ANSA) - SCAPOLI, 27 GIU - Eugenio Bennato sarà l'ospite d'onore della 46/a edizione della 'Mostra mercato e Festival internazionale della Zampogna' in programma a Scapoli (Isernia) nei giorni 30 e 31 luglio. L'iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio della Regione Molise. Scapoli, 579 abitanti (Istat gennaio 2022), è uno dei pochi centri in Italia nel quale è ancora viva la tradizione della fabbrica delle Zampogne realizzate grazie al lavoro di esperti artigiani.

Il paese altomolisano ospita anche il 'Museo internazionale della Zampogna' ed è uno dei cinque comuni molisani compresi nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm). Mercoledì 29 giugno alle 17, nel cortile di Palazzo San Francesco sede del Comune di Isernia, la conferenza stampa di presentazione dell'evento. (ANSA).