Musica: Jimmy Sax riparte da teatri, cavee e siti storici

(ANSA) - MASSA D'ALBE, 27 GIU - Parte venerdì 1 luglio, dalla Cava del sole di Matera "Jimmy Summer Tour 2022", che vedrà il sassofonista internazionale Jimmy Sax esibirsi in 7 esclusive location italiane, accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. Tra le date più attese, quella del 9 agosto nell'anfiteatro romano di Alba Fucens a Massa d'Albe (L'Aquila), nell'ambito di Festivalba. Il tour toccherà anche il teatro antico di Taormina (Messina) e l'area archeologica di Paestum (Salerno).

Il calendario segue il successo del primo tour nei teatri italiani che ha registrato più di 13mila presenze. A metà maggio, peraltro, il sassofonista si è esibito anche in piazza Salotto a Pescara.

Autore delle hit mondiali "No Man No Cry" (certificato Oro in Italia) e "Time", Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed elettronica, svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita.

Queste tutte le date: 1 luglio Cava del Sole (Matera), 6 luglio Cavea dell'Auditorium Parco della Musica (Roma), 7 luglio Giardino Romantico di Palazzo Reale (Napoli), 5 agosto Teatro antico di Taormina (Messina), 8 agosto Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (Macerata), 9 agosto Alba Fucens (L'Aquila), 12 agosto Clouds Arena Templi di Paestum (Salerno). (ANSA).