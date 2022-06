M5s: capogruppo Abruzzo Sara Marcozzi passa con Di Maio

(ANSA) - PESCARA, 27 GIU - Sara Marcozzi, due volte candidata alla Presidenza della Regione Abruzzo con il M5S e capogruppo in questa legislatura, lascia ufficialmente il Movimento e aderisce al nuovo gruppo costituito da Luigi Di Maio.

L'annuncio, ampiamente previsto, è arrivato oggi al termine di quello che per la Marcozzi è stato un "travaglio interiore e sofferente, è una scelta inevitabile, soprattutto dopo gli eventi degli ultimi giorni".

Marcozzi, storicamente legata a Di Maio, ha spiegato anche che l'uscita di oltre 60 parlamentari, di ex ministri, viceministri e sottosegretari, avrebbe dovuto indurre alla riflessione e all'autocritica. "Invece, purtroppo, si è persa l'ennesima occasione per mostrare maturità politica".

In Abruzzo al momento sembrano pochi gli esponenti % Stelle disposti a seguire Luigi Di Maio, specialmente sul territorio, mentre a livello parlamentare le adesioni non sono mancate: insieme a Sara Marcozzi, infatti, con lei nella conferenza stampa (https://www.youtube.com/watch?v=jgTBbu_yHwU) di addio al M5s erano presenti il senatore Primo Di Nicola e e il deputato Gianluca Vacca, passati anche loro con Ipf. (ANSA).