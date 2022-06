Arteparco presenta 'Liberi Tutti', opera di Valerio Berruti

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Arteparco, progetto artistico a cielo aperto nato con la volontà di portare l'arte contemporanea nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, presenta Liberi Tutti, l'installazione site-specific immaginata dall'artista Valerio Berruti (Alba, 1977) e visibile da sabato 23 luglio a Pescasseroli.

L'iniziativa, nata da un'idea di Paride Vitale, fondatore dell'omonima agenzia di comunicazione e imprenditore legato al territorio, vede la collaborazione tra Ente Parco, il Comune di Pescasseroli e il brand di profumi PARCO1923, ed è realizzata grazie al supporto di Bmw Italia, che da sempre dimostra attenzione ai temi della sostenibilità e della protezione ambientale, di Goretex, azienda leader nella realizzazione di tecnologie per capi outdoor impegnata a garantire un impatto economico e sociale positivo nel rispetto dell'ambiente, e Sky Arte, il canale televisivo di approfondimento dedicato alla cultura e all'arte.

Liberi Tutti è una scultura di circa tre metri per quattro, in cui un bambino, mentre gioca nella natura, sembra affacciarsi curioso da una roccia lasciandosi intravedere dai passanti.

"Arteparco è un progetto che sposa pienamente la mia idea dell'arte, l'intenzione di creare opere immersive che dialoghino con l'ambiente e con lo spazio circostante cercando di esaltarlo al meglio", ha spiegto Berruti presentando l'opera oggi a Milano. (ANSA).