Pallanuoto A2/M: Pescara vince gara 1 dei play off

(ANSA) - PESCARA, 25 GIU - Va al Pescara gara-1 della finale play-off di pallanuoto maschile di serie B contro i siciliani dell'Acese, nella serie che mette in palio la promozione in A2.

Questo pomeriggio al Palapallanuoto delle Naiadi i ragazzi di mister Di Fulvio hanno superato i quotati avversari con il risultato di 14-10. Per tre tempi e mezzo il Delfino ha condotto la sfida con autorevolezza, davanti a un pubblico numeroso e caloroso, arrivando fino al + 7 a metà dell'ultimo tempo. Poi è arrivato un pizzico di rilassamento, forse figlio del risultato, che ha consentito agli ospiti di accorciare le distanze.

Mercoledì a Catania si gioca gara-2: una vittoria manderebbe il Pescara in A2. In caso di successo dei siciliani, sabato prossimo al Palapallanuoto è in programma la "bella". Questi i parziali: 4-3, 5-1, 2-2, 3-4. "La squadra ha giocato una grande partita fino a metà del terzo tempo - ha detto mister Franco Di Fulvio - ma per realizzare questo sogno dobbiamo vincere due partite: oggi abbiamo portato a casa la prima, il resto va ancora fatto. A Catania sarà durissima".

(ANSA).