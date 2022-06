Coop Alleanza 3.0 conferma i vertici, vendite superano 5 mld

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - Mario Cifiello resta presidente di Coop Alleanza 3.0 e Andrea Volta - in qualità di vicario - ed Edy Gambetti sono confermati come vicepresidenti. È stata nel segno della continuità l'assemblea generale dei soci che si è riunita oggi che ha rinnovato il cda (in carica per i prossimi tre anni), ratificato la lista dei consiglieri indicati dalle assemblee territoriali e approvato il bilancio.

L'assemblea ha anche ratificato i risultati 2021 in netto miglioramento "con il 90,5% di favorevoli sui 38.449 soci votanti: l'esercizio - spiegano dalla Cooperativa - si è chiuso con vendite a insegna Coop superiori ai cinque miliardi e un recupero della marginalità particolarmente significativo, soprattutto nella gestione caratteristica che ha registrato, per la prima volta dal 2016, un Ebitda positivo".

"Sono onorato che il Consiglio di Amministrazione abbia riposto nuovamente fiducia in me. A tutti i membri, confermati o di prima nomina, vanno i miei più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri di buon lavoro" ha commentato Cifiello spiegando che ora l'obbiettivo è "entrare in una nuova fase della nostra storia, passando dal risanamento perseguito sin dal 2019 a un piano che preveda il completo rilancio della Cooperativa. Le nuove sfide che ci attendono ci trovano solidi e sempre sorretti dai valori imprescindibili della cooperazione ai quali saranno ispirate le scelte strategiche del futuro, che metteranno ancora al centro le persone, i territori, la sostenibilità." (ANSA).