Allora Fest: successo Masterclass con Stone, Norton e Irons

(ANSA) - OSTUNI, 24 GIU - Tecnica, esperienze dietro e davanti la macchina da presa, aneddoti da raccontare. Sul palco di palazzo Roma si alternano star pluripremiate come il regista Oliver Stone e gli attori Edward Norton, Matt Dillon e Jeremy Irons. Non si tratta di passerelle, ma di veri e propri momenti di incontro e formazione (Masterclass) promossi dall'organizzazione dell'Allora Fest, in corso fino a domenica a Ostuni (Brindis), in sinergia con la Roma Film Academy. "Sono davvero felice di questa collaborazione e per come si è sviluppata in questa settimana", spiega il giornalista aquilano Salvatore Santangelo, presidente dell'ente di formazione capitolino. "Abbiamo aderito subito alla proposta dell'Allora Fest di collaborare sulla parte formativa - aggiunge l'amministratore delegato di Roma Film Academy Corrado Camilli - proprio perché in questo festival c'è un buon equilibrio tra la parte di proiezioni e la parte di formazione. Siamo diventati partner esclusivo per la formazione del festival e crediamo fortemente in quello che abbiamo portato avanti in quanto abbiamo individuato due asset che completano la nostra offerta nel settore 'Education'". Camilli individua da una parte il "respiro internazionale di questo evento. E quindi - contestualizza - la possibilità di mostrare ai nostri ragazzi esperienze che provengono da posti più disparati nel mondo. In secondo luogo, la possibilità di queste Masterclass che rappresentano un canale d'accesso importante, un'ulteriore vetrina di cui chi sta facendo formazione cinematografica può beneficiare". "Penso soprattutto ai più giovani - conclude - che magari in altri contesti avrebbero un timore reverenziale di fronte a nomi così importanti della storia del cinema. Qui, tuttavia, possono approfittare di un contesto più disteso e di un'atmosfera maggiormente familiare rispetto ad altri festival".

