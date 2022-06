Emigrati abruzzesi, nuovi progetti sede Val Vibrata Pescara

(ANSA) - TERAMO, 23 GIU - La sede territoriale Pescara-Val Vibrata di ANFE, Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati, presieduta da Leonardo D'Ippolito, ha presentato i progetti in corso e futuri nella sala consiliare della Provincia di Teramo.

L'Associazione assiste emigranti e loro famiglie, si occupa di tutela dei loro diritti e di sostegno alle comunità italiane nel mondo. L'ANFE conta 48 rappresentanze in 16 Paesi, in Italia ha 44 strutture provinciali e 16 regionali. "Con 75 anni di operato, l'Anfe oggi sostiene circa 80 milioni di connazionali all'estero, comprese seconde e terze generazioni. Ci sono progetti importanti, come quello per l'Africa, che meritano attenzione da parte di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali - ha detto Paolo Genco, presidente nazionale Anfe - Questo è un giorno importante per la nostra associazione, per il sostegno di tanti personaggi illustri dei settori culturali e scientifici, sia perché ci sono esponenti di tutte le forze politiche, e infine perché è giunta notizia dell'approvazione dei finanziamenti per realizzare l'Ecoparco, dedicato a pet therapy, hippotherapy e servizi dedicati ai bambini e ragazzi autistici". "L'Ecoparco è un classico 'win to win' dove tutti vincono, gli animali recuperati e accuditi, i ragazzi autistici, i lavoratori, il territorio, la società tutta." Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura, i consiglieri regionali Simona Cardinali e Dino Pepe, Silvio Paolucci, capogruppo Pd Regione Abruzzo, i sindaci Jwan Costantini e Cristina Di Pietro, Franco Eugeni, Consiglio nazionale Anfe, Francesco Cianciarelli docente e storico, Aladino De Paulis filosofo, responsabile nazionale cultura ANFE, Giuseppe Rapone, Ail. Tra gli altri progetti presentati: "Cippi Antichi Confini", pista ciclo pedonale da Tirreno all'Adriatico sull'antico confine tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio, restaurando i cippi originari di confine, per il riconoscimento come Bene Tutelato dalla Soprintendenza. "ANFE per l'Africa" progetto di un complesso agro industriale in autosufficienza energetica per produzioni biologiche e "free carbon" nello Stato di eSwatini. (ANSA).