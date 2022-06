Appalti sanità Pescara:Marsilio,non delegittimo magistratura

(ANSA) - PESCARA, 23 GIU - "Io non delegittimo nessuno, tant'è vero che mi affido al giudizio della magistratura stessa, nutrendo la certezza che saprà far emergere la verità dei fatti.

E ho manifestato in tempi e occasioni 'non sospetti' la stima, la considerazione e la piena collaborazione con le procure e i tribunali abruzzesi. E con la stessa ANM, che in Regione Abruzzo ha trovato e continuerà a trovare porte aperte. Aggiungo che sono grato alla procura di Pescara per l'importante contributo che sta dando nello scoperchiare pratiche illecite odiose e intollerabili. Rivendico il diritto di esprimere il mio giudizio senza che questo debba essere trasformato in un conflitto istituzionale, che non esiste ed è oggettivamente esagerato evocare. Nessun ruolo e nessun ufficio è insindacabile". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

(ANSA).