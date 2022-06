Roma-Pescara: Giunta Abruzzo si ferma e sospende giudizio (2)

(ANSA) - PESCARA, 22 GIU - Marsilio ha proseguito dicendo che "In ogni caso anche sul progetto presentato in Conferenza, che è il progetto originario di RFI sull'attuale tracciato, il nostro eventuale assenso, in mancanza di alternative, è condizionato a quattro elementi: la garanzia di mantenere la continuità delle attività produttive che devono essere delocalizzate e che non possono rimanere ferme per lungo tempo a causa di un trasloco, con particolare riferimento alla zona artigianale di Alanno ma non solo. La realizzazione di sottopassaggi, in particolare nel Comune di Manoppello, che siano in grado di garantire la continuità del tessuto edilizio e del territorio ma soprattutto il transito dei mezzi di trasporto pubblico che oggi assicurano un servizio essenziale alla comunità. La terza condizione è la massima cura per evitare effetti di disgregamento sociale ed urbano, per cercare di evitare delocalizzazioni o polverizzazioni di comunità locali in ambiti periferici, cercando di ricostruire gli edifici che devono essere abbattuti in prossimità o in continuità con gli attuali insediamenti urbanistici e comunque garantendo alla popolazione che è soggetta ad espropri la più completa soddisfazione dei loro interessi legittimi. La quarta condizione è quella di limitare fortemente le superfici, le altezze e le tipologie delle barriere fonoassorbenti laddove sono strettamente necessarie per abbattere l'impatto acustico.

Espresso questo parere - ha concluso il presidente Marsilio - la Regione Abruzzo si riserva di individuare opere compensative o mitigatrici per la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente insieme alle Amministrazioni comunali, da proporre a RFI, e si riserva di formulare un parere motivato con la presenza di tutta la documentazione necessaria non appena sarà fornita. In mancanza di questa documentazione utile e di risposte ai temi che sono stati sollevati e proposti, non potremmo che trasformare questa sospensione in una chiaro parere di dissenso e di negata intesa". (ANSA).