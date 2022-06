Imprese: Intesa, in 1/o trimestre oltre 110 mln ad Abruzzo

(ANSA) - CHIETI, 21 GIU - "Nei primi tre mesi dell'anno abbiamo erogato oltre 110 milioni di euro di nuovo credito alle imprese dell'Abruzzo, con una attenzione crescente ai finanziamenti S-Loan, una linea di finanziamenti che prevede un meccanismo di premialità al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità". Lo afferma il direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, Roberto Gabrielli, in occasione dell'evento "Costruire il futuro: strategie e opportunità per l'economia abruzzese", promosso dalla banca nella sua sede di Chieti.

"Per ridare forza alla ripartenza che si era evidenziata nel 2021 e superare questa nuova fase di incertezza - aggiunge - è fondamentale permettere alle nostre aziende di continuare il percorso intrapreso in termini di investimenti strategici in efficientamento energetico, digitalizzazione, valorizzazione dei rapporti di filiera. Per questo abbiamo attivato misure finanziarie per supportare le esigenze legate all'aumento del costo dell'energia e delle materie prime, permettendo loro di non frenare gli investimenti".

"Nell'arco temporale del Pnrr - spiega Gabrielli - Intesa Sanpaolo metterà a disposizione del Paese oltre 410 miliardi di euro di erogazioni, di cui 270 miliardi per le imprese. Mentre per sostenere il sistema delle filiere, che con il ridisegnarsi delle catene di fornitura a livello maggiormente regionale ed euro-mediterraneo può rappresentare un'opportunità importante per questo territorio, in Abruzzo abbiamo dato vita sinora ad 11 Accordi di Filiera che prevedono condizioni e strumenti finanziari ad hoc per oltre 450 aziende". (ANSA).