Fossacesia,da luglio iscrizioni corso laurea Turismo Sostenibile

(ANSA) - FOSSACESIA, 21 GIU - Un corso di laurea triennale in Turismo Sostenibile e di tutorato in presenza, nuova offerta formativa della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo, sarà attivo dal prossimo autunno a Fossacesia in un'ala di Palazzo Mayer. L'accordo tra Comune di Fossacesia e l'associazione Itaca, che ha messo a disposizione la sala Contini dell'antico Palazzo, con l'Università di Teramo, è stato sottoscritto e ora ci si avvia alla fase operativa. Le iscrizioni al corso di laurea, che si svolgerà in presenza, ma anche con lezioni a distanza, partiranno dal prossimo luglio.

"Il progetto alla base della convenzione si inserisce pienamente negli obiettivi che ci siamo prefissi - dice il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio - da una parte offrire un'opportunità ai giovani che hanno interesse a dedicarsi al turismo, dall'altra favorire la crescita di quanti sono già in quel mondo e vogliono caratterizzarsi, avere una formazione di qualità, consolidare il forte radicamento nel territorio, rafforzandone la capacità di attirare e trattenere le competenze che saranno determinanti per l'economia e per l'intero tessuto sociale e culturale del futuro, inclusa la sfida cruciale della sostenibilità".

"Per noi è una scommessa, condivisa con i portatori d'interesse e soprattutto con le scuole - ha detto la preside della Facoltà di Scienze Politiche di Teramo Francesca Fausta Gallo - Il nostro obiettivo è riuscire a creare figure professionali competenti e moderne, tra l'altro sempre più richieste, in particolare capaci di usare gli strumenti digitali che permettono di essere connessi con il mondo. Lo sviluppo di una località di un territorio non può prescindere da queste specialità". (ANSA).