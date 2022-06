Travaso da autocisterna ribaltata, notte di lavoro per i Vvf

(ANSA) - MOSCUFO, 19 GIU - Sono terminate questa mattina all'alba le operazioni di travaso e messa in sicurezza di un'autocisterna che trasportava metanolo ribaltatasi ieri nel tardo pomeriggio a Moscufo (Pescara). Dopo aver soccorso l'autista, affidato poi alle cure del personale sanitario, le squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara giunte sul posto avevano richiesto l'intervento del nucleo #NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) le cui unità, giunte da Bari e da Napoli, hanno provveduto al travaso del liquido infiammabile, concluso alle prime luci dell'alba.

Ieri due squadre erano intervenute in contrada Colle di Gioco, strada provinciale 12, a seguito del ribaltamento della cisterna. Le squadre sul posto avevano subito delimitato la zona delle operazioni ed estratto l'autista dalla cabina per poi affidarlo al 118.

La strada è rimasta chiusa fino a stamattina per consentire il travaso del liquido su altra cisterna; sul posto ieri anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi. (ANSA).