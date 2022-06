Vela: a Pescara tre giorni con la Cerasuolo d'Abruzzo Cup

(ANSA) - PESCARA, 18 GIU - Lo spazio d'acqua antistante il Marina di Pescara ospiterà il 24, 25 e 26 giugno la 1 Regata Cerasuolo d'Abruzzo Cup. L'evento è stato presentato questa mattina al Circolo Nautico, alla presenza fra gli altri anche del presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, Nino Venditti, presidente del Circolo Nautico di Pescara e Valentino Di Campli presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

Presenti anche il delegato della FederVela IX Zona Fiv Giancarlo Casuacella, del direttore del Marina di Pescara Bruno Santori e il comandante in seconda della Direzione Marittima Abruzzo-Molise Marcello Notaro. Il presidente del Consiglio Regionale Sospiri ha detto che "ci tenevo ad esserci perché siamo alla ripartenza del Circolo Nautico e oggi parliamo della vela che è un veicolo di pubblicizzazione della nostra regione eccezionale e quindi dopo due anni di emergenza sanitaria, possiamo parlare di eventi come questo che vedono sposarsi molto bene vela e Cerasuolo e sono convinto che ci saranno il 24, 25 e 26 giugno tre grandi giorni di promozione del nostro territorio". Nino Venditti presidente del Circolo Nautico Pescara ha spiegato che "l'idea è nata dopo un incontro con il presidente Di Campli che ha accolto la proposta di organizzare questo evento per il territorio. Avremo imbarcazioni anche provenienti da altre regioni e l'obiettivo è quello di fare della Cerasuolo Abruzzo Cup una manifestazione di livello nazionale e far sì che questo evento possa attraversare tutta l'Italia".

Valentino Di Campli presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ha dichiarato che "abbiamo abbracciato subito questa idea che vuole unire e coniugare sport, turismo, promozione delle eccellenze della nostra regione e in questo caso del vino che sarà protagonista anche con degustazioni di Cerasuolo d'Abruzzo. Parliamo di un evento che ci auguriamo e siamo certi possa riscuotere sempre più successo perché la valorizzazione e la pubblicizzazione del territorio passa anche per eventi come questo". (ANSA).