Sisma L'Aquila:125 mln a Usrc per ricostruzione privata

(ANSA) - L'AQUILA, 18 GIU - L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) dell'Aquila ha ottenuto il fabbisogno di risorse richiesto alla Struttura di missione: come comunica il settore contabile diretto dalla dottoressa Marina Di Braccio, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasferito la somma complessiva di 125,4 mln di euro di cui 117,7 mln per la ricostruzione privata dei comuni del cratere e 7,6 mln per i comuni del fuori cratere "dando così piena soddisfazione alle richieste".

Il trasferimento delle risorse è effettuato sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio e da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori già avviati, "segno dell'incessante avanzamento della ricostruzione privata". "Il recente trasferimento per la ricostruzione privata - spiega l'ingegnere Francesco Mattucci, dirigente dell'area tecnica dell'USRC "garantirà, in base all'attuale trend di erogazioni, il completo soddisfacimento del fabbisogno dei cantieri fino al prossimo autunno e si va ad aggiungere alla cifra complessiva di 1.360.846.060,66 di euro già trasferita dall'USRC ai comuni colpiti dal sisma 2009 al netto delle risorse erogate dalle precedenti strutture commissariali".

Mattucci sottolinea che sarà cura dell'USRC "provvedere a richiedere nuove risorse di cassa alla Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, allorquando la disponibilità sarà inferiore a 50 milioni di euro, così da garantire la necessaria continuità ai trasferimenti in favore dei comuni, compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'attivazione delle procedure per ricevere ulteriori fondi".

Commenta il coordinatore dei Sindaci del Cratere, Gianni Anastasio, che è anche sindaco di Pizzoli (L'Aquila): "con il trasferimento si garantisce il prosieguo della ricostruzione, nonostante le evidenti difficoltà che si sono generate con l'aumento dei prezzi, aI quale si sta lavorando tutti insieme per una giusta soluzione". (ANSA).