Regione Abruzzo premia agenti XI Reparto Volo Polizia

(ANSA) - PESCARA, 17 GIU - Il consigliere regionale Guerino Testa ha conferito un riconoscimento istituzionale della Regione Abruzzo all'XI Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara e alla squadra che, nell'aprile scorso, portò in salvo in Molise la piccola Nicole, allontanatasi da casa e ritrovata nelle campagne di S.Angelo Limosano. Un evento a lieto fine, ha detto Testa, occasione per rendere omaggio ai tanti operatori della Polizia, come di tutte le Forze dell'Ordine, che dedicano la vita a garantire il rispetto delle leggi e tutelare la sicurezza dei cittadini. "Ringrazio a nome di tutto il Consiglio regionale il comandante Rossi - ha aggiunto Testa - e tutta la sua squadra per questa operazione e per quello che fanno quotidianamente per i cittadini".

A ricevere il riconoscimento è stato il Comandante, primo dirigente pilota, Ettore Rossi, con i 9 agenti che a vario titolo hanno partecipato all'operazione. "Ringrazio la Regione, il presidente Marco Marsilio e il consigliere Guerino Testa per questo riconoscimento che ci lusinga e ci inorgoglisce, anche se mi piace ribadire che abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere - ha detto Rossi - Il premio lo meritano solo e soprattutto le donne e gli uomini dell'XI Reparto Volo che prima di essere agenti di Polizia sono genitori, madri, padri, fratelli e sorelle, è grazie a loro che abbiamo ottenuto questo risultato, come altri, che vogliamo dividere con chi combatte e lotta da anni nelle corsie degli ospedali".

Presenti, tra gli altri, il direttore dei Reparti Speciali Claudio Mastromattei, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Pescara Daniela Di Baldassarre, il dirigente della divisione anticrimine della Questura di Pescara Gennaro Capasso. I premiati: comandante XI Reparto Volo Ettore Rossi; cavaliere della Repubblica Rosario Serago; ispettore Marcello Spadone; vice sovrintendente pilota Donato Trozzi; agente scelto pilota Francesco Catalano; sovrintendente capo coordinatore pilota Francesco Motta; assistente capo coordinatore pilota Mauro Lanzi; ispettore superiore specialista Domenico Anzivino; assistente capo coordinatore specialista Remo Di Nicolantonio; sovrintendente responsabile telecomunicazioni Massimiliano Febo.

