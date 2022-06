Musica: Dennis Stratton, ex Iron Maiden stasera a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 17 GIU - Appuntamento importante per i fan dell'Heavy Metal Dennis. Questa sera a Pescara, si esibirà Dennis Stratton, chitarrista, cantante e compositore britannico tra i protagonisti della parte iniziale della leggendaria carriera quarantennale degli Iron Maiden.

Stratton torna a suonare in Italia, per una data unica nella Penisola, nell'ambito dell'Hai Bin Rock Festival 2022. Sarà accompagnato dalla Tribute Band Maiden Division che già in passato è stata in tour con il chitarrista inglese. Stratton riparte da dove si era fermato. Nel 2020, qualche settimana prima dell'inizio dell'emergenza internazionale legata alla pandemia, aveva suonato allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo e alla Locanda Blues di Roma per celebrare il quarantennale dall'uscita del primo omonimo album degli Iron Maiden (pubblicato da Emi il 14 aprile del 1980). Poi, gli allarmi internazionali e il resto è storia recente.

All'Hai Bin, tra spiaggia e stabilimento, il concerto è gratuito e c'è la possibilità di un "Meet & Greet" con l'artista.

Apriranno la serata, a partire dalle 21, i Twisted, band Street Hard Rock di Pescara, attivi nella scena metal italiana dal 2013. In uscita a breve il loro nuovo album "Godspeed". Ad accompagnare Stratton anche Steve "Loopy" Newhouse e Antonio Biggio, rispettivamente autori dei libri "LoopyWorld" (la storia degli Iron Maiden dagli albori alle registrazioni di Powerslave, già edito in lingua inglese e in uscita questo mese in edizione italiana) e "Eddie deve morire" (thriller ambientato nella Londra del 1982, nel contesto del noto concerto tenuto dagli Iron Maiden il 28 ottobre all'Hammersmith Odeon). La presentazione dei volumi è in programma nello stesso stabilimento dalle 18.

"Suoniamo tanti brani d'esordio dei Maiden - spieg mentre è in viaggio per il capoluogo adriatico - come Prowler, Phantom of the Opera, Remember Tomorrow, Running Free. Porto sul palco anche brani incisi con altri progetti e degli inediti. Questo lungo stop dovuto alle misure di contenimento del Covid ha in qualche modo intensificato l'attività in sala studio". (ANSA).