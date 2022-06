Fater, 30 anni di joint venture Angelini Industries e P

(ANSA) - PESCARA, 14 GIU - Fater festeggia i 30 anni di joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble, azionisti che hanno contribuito a far diventare l'azienda, fondata a Pescara da Francesco Angelini nel 1958, leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona e key player nel mercato europeo dei prodotti per la cura della casa.

L'azienda ha sviluppato in Italia il mercato dei pannolini e degli assorbenti femminili ed è al fianco degli italiani con marchi storici come Pampers, Lines e Ace. In 3 famiglie italiane su 4, ricorda una nota, c'è almeno un prodotto Fater.

Con 1.600 dipendenti di cui 1.123 lavorano negli stabilimenti e 130 sono ricercatori e tecnici che lavorano in Technology Innovation, Fater ha oggi 4 stabilimenti di produzione: a Pescara, dove produce ogni anno 4.5 miliardi di pezzi (Lines, Pampers, Lines Specialist), e a Campochiaro (Campobasso), a Porto in Portogallo e a Gebze in Turchia che producono, complessivamente, 157 milioni di bottiglie di Ace.

Oggi Fater, prosegue la nota, è "un unicum nello scenario nazionale e internazionale, un modello di business che ha saputo valorizzare al meglio le due anime che la compongono: la cultura manageriale e di marketing di una delle più grandi multinazionali del largo consumo, P&G, fusa con la creatività e l'innovazione del meglio dell'imprenditoria italiana, come Angelini Industries". È stato possibile arrivare a questo risultato grazie a un costante impegno nell'innovazione e al forte orientamento alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale.

"Abbiamo raggiunto un bellissimo traguardo - dichiara Antonio Fazzari, General Manager Fater - 30 anni di una joint venture paritetica è una vera e propria eccezione a livello mondiale. Si tratta di un connubio speciale tra due gruppi che condividono un principio di fondo: prendersi cura delle persone". (ANSA).