Emergenza cinghiali, chiesto intervento Regione e Parlamento

(ANSA) - FOSSACESIA, 13 GIU - Una richiesta di intervento della Regione Abruzzo e del Parlamento "perché si argini quella che è divenuta un'emergenza per l'agricoltura, ma che ha avuto risvolti purtroppo dolorosi sulle nostre strade" arriva dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che ha firmato nei mesi scorsi un'ordinanza per eliminare il pericolo cinghiali nei centri abitati e ha inviato una nota alla Regione per segnalare la loro massiccia presenza in molte zone rurali e non abitate. "I danni che i cinghiali stanno provocando in questo periodo all'agricoltura, sono ingenti e per arginare questa sciagura occorre un lavoro che impegni a tutti i livelli le istituzioni e per singola competenza - dice Di Giuseppantonio - In queste ultime settimane gli ungulati hanno preso di mira campi di frumento e sappiamo quanto sia divenuto prezioso oggi il grano a causa del conflitto Russia-Ucraina. Non solo: i cinghiali sono sempre più presenti sulla Costa dei Trabocchi. Avvistamenti sono stati segnalati sulla spiaggia della Fuggitella e poco più a nord, in località Cavalluccio. Sono quindi diventati un pericolo per l'incolumità dei villeggianti che percorrono la Via Verde e per il traffico che scorre lungo la Statale Adriatica 16.

Bisogna mettere in campo tutte le energie possibili e sostenerle - conclude Di Giuseppantonio - come il prezioso lavoro di controllo che svolge la Polizia Provinciale". (ANSA).