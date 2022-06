Detenuto in permesso premio picchia la madre, arrestato

(ANSA) - VASTO, 13 GIU - Ha aggredito la madre per futili motivi ed è stato arrestato dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del Nor della compagnia di Vasto per lesioni personali e violazione prescrizioni magistratura: protagonista dell'episodio un detenuto di 37 anni che stava usufruendo di un permesso premio concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Pescara.

A dare l'allarme, con una richiesta di intervento al 112, alcuni vicini che si erano accorti dell'aggressione ai danni di alcuni familiari dell'arrestato. In particolare la madre è stata percossa con violenza tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Vatso, che le riscontravano un trauma craniofacciale e nella regione zigomatica, con una prognosi di 11 giorni.

L'uomo stava scontando una pena definitiva di sette anni e quattro mesi presso il carcere di Lanciano in seguito a un provvedimento di cumulo pene per reati contro gli stupefacenti ed il patrimonio. Aveva ottenuto un permesso premio con una serie di prescrizioni che, con la condotta di ieri, ha violato, causando la revoca immediata del beneficio. L'uomo è tornato in carcere. (ANSA).