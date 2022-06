Caro gasolio: marineria pescarese torna in mare

(ANSA) - PESCARA, 13 GIU - Dopo lo stop allo sciopero per il caro gasolio, la notte scorsa la flotta peschereccia della marineria di Pescara, seppur non al completo, è tornata in mare così come annunciato la settimana scorsa. Quella pescarese è stata fra le ultime marinerie a decidere di riprendere il lavoro nonostante le difficoltà economiche derivanti dall'aumento del carburante. Nel contempo a livello nazionale proseguono gli incontri con il Governo per trovare una soluzione alla crisi della categoria. A fine luglio ci sarà un nuovo stop per il fermo biologico. L'uscita in mare è stata seguita dal personale della Guardia Costiera. Non si sono registrati problemi di alcun genere. (ANSA).