Giunta Abruzzo, ok norme controllo cinghiali zone caccia

(ANSA) - L'AQUILA, 12 GIU - La Giunta regionale d'Abruzzo ha dato il via al disciplinare di controllo delle popolazioni di cinghiale nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli istituti faunistici della Regione Abruzzo per il periodo 2022-27. L'esecutivo ha poi proceduto alla programmazione dei fondi FSC (Sviluppo e Coesione) per finanziare le Strategie delle Aree Interne (Valfino -Vestina, Gran Sasso-Valle Subequana, Valle del Giovenco-Valle Roveto e Alto Aterno-Gran Sasso Laga) per un totale di cofinanziamento di fondi FSC pari a 5 milioni di euro, dei quali 4 milioni derivanti dall'Accordo Regione Abruzzo - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2021, macroarea "Interventi a favore delle aree Interne (Cofinanziamento strategia SNAI) per il rilancio del tessuto economico ed imprenditoriale ed 1 milione di euro proveniente dalla delibera n.426 del 2019 "PAR FSC 2007-2013 e Patto per il Sud-Abruzzo FSC 2014-2020, risorse rispetto alle quali c'è stato il via libera a una proposta di riprogrammazione. In relazione, poi, al Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020, in continuità con l'azione di rilancio del tessuto economico e sociale che la Giunta regionale sta mettendo in campo anche cogliendo la straordinaria occasione offerta dalle manifestazioni del Giro d'Italia 2022, è stata disposta la riprogrammazione di economie FSC, parte ordinaria del PSC Abruzzo 2000-2020, per autorizzare varianti e/o completamenti di interventi già in attuazione cofinanziati con risorse FSC.

(ANSA).