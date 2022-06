Fossacesia,sindaco,non è lungomare delle risse,controlli ci sono

(ANSA) - FOSSACESIA, 11 GIU - Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio difende la sua città da chi dipinge il lungomare come luogo in cui avvengono risse fra giovani. "Fossacesia è diventata una delle località preferite dai giovani, che con la cosiddetta 'movida' la animano. Da questo a essere considerati ogni giorno una città insicura e tacciare questi ragazzi come violenti, ce ne passa. Tutto ciò non risponde al vero e provoca anche danni all'economia di Fossacesia Marina nella quale, negli ultimi cinque anni, si registra un importante aumento di aperture di nuovi locali". Lo ha detto Di Giuseppantonio citando alcuni dati nel corso della riunione sulla sicurezza che ha voluto tenere nella sala consiliare del Comune e alla quale hanno preso parte i titolari degli stabilimenti balneari e dei locali della Marina, presenti il comandante della Stazione dei Carabinieri di Fossacesia, Michele Cefaratti, il vice comandante della Polizia Locale Alfredo Ciccocioppo, l'assessore alla Sicurezza Giovanni Finoro, il consigliere comunale delegato alla Sostenibilità Ambientale, Umberto Petrosemolo.

"Significa - ha aggiunto il primo cittadino a proposito dei nuovi locali aperti- che ci sono stati investimenti, quindi nuovi servizi e altre importanti occasioni di lavoro. Le risse che ci sono state e sulle quali si è fatto clamore quasi fossero un'esclusiva del lungomare di Fossacesia anziché un fenomeno che avviene, purtroppo, ovunque vi sia un'importante presenza di persone di qualunque età, sono avvenute fuori dai ritrovi di divertimento. Locali che applicano tutte le misure di prevenzione e controllo. Gli autori, in alcuni casi, sono stati identificati grazie proprio alla collaborazione con le forze dell'ordine di chi ha cuore la propria attività e il bene di Fossacesia". Di Giuseppantonio ha aggiunto che "è necessario un gioco di squadra tra tutti, titolari degli stabilimenti, dei ristoranti, dei bar per mantenere sempre i livelli di sicurezza attuali. E' altrettanto innegabile - ha aggiunto- che a Fossacesia Marina vi sia una massiccia presenza di pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale nei fine settimana e che dunque i controlli ci sono".

