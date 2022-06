Fiamme in casa, muore 81enne nel Teramano

(ANSA) - ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, 10 GIU - Una donna di 81 anni è morta la scorsa notte a causa delle esalazioni di un rogo che si è sviluppato in casa in una frazione vicino al Santuario di San Gabriele. Ad operare i vigili del fuoco di Teramo. Il marito 86enne della donna e la figlia sono stati ricoverati presso l'ospedale di Teramo per intossicazione, ma non destano preoccupazione. Da accertare ancora le cause dell'incendio nell'abitazione. Le fiamme, secondo quanto riportano i Vigili del Fuoco, si sarebbero propagate dal tinello della casa. L'incendio ha interessato un appartamento posto nel primo piano di un fabbricato in cui al piano terra è collocato un locale di ristorazione. Una volta all'interno dell'alloggio i vigili del fuoco hanno individuato il corpo dell'anziana riverso sul pavimento del corridoio. La donna è stata portata rapidamente fuori dall'alloggio dove il personale sanitario ha provveduto ad eseguire le manovre di rianimazione, senza esito, pertanto non hanno potuto far altro che costatare la morte.

L'anziano marito e la figlia, che hanno respirato un po' di fumo prima di uscire dall'appartamento, sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati con un'ambulanza del 118 all'ospedale Mazzini di Teramo per gli accertamenti del caso.

