Flash mob all'Aquila, rotolo 200 mt con programma di mandato

(ANSA) - L'AQUILA, 08 GIU - Un rotolo lungo 200 metri, srotolato dai Quattro Cantoni, nel cuore del centro storico dell'Aquila, sede di Palazzo Fibbioni, sino a piazza Duomo. Su questa guida bianca, il primo cittadino, Pierluigi Biondi ha fatto incidere tutti i punti del suo programma del suo bilancio di mandato 2017/2022. Un'iniziativa, lanciata come un flash mob, a cui hanno partecipato assessori e consiglieri comunali dell'attuale maggioranza nonché alcuni candidati alle prossime elezioni amministrative. " Abbiamo deciso di presentare i risultati raggiunti in questa legislatura in una maniera scherzosa - ha detto il sindaco - di fatto in genere i bilanci di mandato sono documenti abbastanza noiose. Per questo abbiamo deciso di stampare il bilancio consultivo, che è comunque un bilancio obbligatorio esteso su questa lunga guida che attraversa il corpo centrale della città". Il flash mob è stato accompagnato dalle note di Bound di RY X (ANSA).