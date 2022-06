Comunali, Franceschini 'da Pezzopane amore grande per L'Aquila'

(ANSA) - L'AQUILA, 08 GIU - "Non ho mai trovato nessuno innamorato della propria città come Stefania". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, all'Aquila per un incontro elettorale a sostegno della candidatura a sindaco del Partito democratico di Stefania Pezzopane.

"Nei vari momenti in cui ho seguito L'Aquila - ha detto Franceschini - fin dal terremoto quando ero segretario del Partito democratico, poi nei ruoli che ho avuto in Parlamento e nel Governo, ho sempre cercato di non dimenticare questa città perché c'era il rischio che, finita l'emotività, poi lo Stato si dimenticasse".

Per il ministro "sono state fatte molte cose positive, ma c'è ancora molto da fare, però L'Aquila è rifiorita. Io ho collaborato con tante persone e con amministrazioni di diverso colore, però non ho mai trovato nessuno innamorato della propria città come Stefania. Un amore totale, viscerale. Pronta a combattere anche da parlamentare con determinazione e testardaggine quando si trattava di difendere le ragioni dell'Aquila, le ragioni di un territorio". (ANSA).