Acqua non potabile: supermercati presi d'assalto all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 08 GIU - Supermercati cittadini presi d'assalto all'Aquila per fare scorta di bottiglie d'acqua a seguito dell'ordinanza di "non potabilità" firmata, a scopo precauzionale, dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. La notizia, diffusa velocemente anche grazie al tam tam sui social, ha spinto molte persone a uscire di casa per raggiungere il supermercato più vicino. I due Carrefour cittadini, gli unici con orari di apertura notturna, sono stati letteralmente presi d'assalto e i parcheggi si sono riempiti nel giro di pochi minuti.

L'ordinanza di non potabilità resta in vigore "fino a nuova disposizione". (ANSA).