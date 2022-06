Calcio:dal 10 in Abruzzo campionati Europei maschili non vedenti

(ANSA) - PESCARA, 07 GIU - Il centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo (Pescara) ospiterà dal 10 al 17 giugno i Campionati Europei maschili di Calcio B1 non vedenti (Ibsa Blind Football European Championship). Domani, ‪mercoledì 8 giugno‬, alle 16,30, al Teatro Marrucino di Chieti si terrà la cerimonia inaugurale della manifestazione che prevede una sfilata delle squadre lungo Corso Marrucino fino al Teatro dove verrà presentato l'evento alla presenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Diego Ferrara e di altre autorità.

Ad allietare il pomeriggio la Music & Art International Academy diretta dal maestro Giuliano Mazzoccante.

"Con grande emozione e piacere vi do il benvenuto in Abruzzo", le parole del presidente di Ibsa (International blind sports federation) e Fispic (Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi), il teatino Sandro Di Girolamo, rivolgendosi alle Nazionali. "Organizzare un evento così prestigioso è per noi motivo di orgoglio e ci stiamo impegnando al massimo affinché i calciatori, i dirigenti, gli staff tecnici e gli appassionati possano vivere un'esperienza indimenticabile".

L'Italia è inserita nel Gruppo A insieme a Francia, Turchia, Grecia e Repubblica Ceca. Gli azzurri debutteranno venerdì 10 contro la Francia alle ore 11,30. Nel Gruppo B ci sono, invece, i campioni d'Europa in carica della Spagna, l'Inghilterra, la Germania, la Romania e la Polonia. Tutte le gare degli azzurri verranno trasmesse in diretta da Rai Sport. (ANSA).