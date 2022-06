Ambiente: Campitelli, 1 mln per riqualificazione L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 07 GIU - Il Comune dell'Aquila avrà a disposizione circa 1 milione di euro per iniziative di riqualificazioni urbana, interventi sulle barriere architettoniche e rigenerazione urbana. L'annuncio è dell'assessore regionale abruzzese all'Ambiente Nicola Campitelli in una conferenza stampa nella sede del Carroccio nel capoluogo.

"I fondi - ha chiarito - fanno parte del bando Pinqua qualità dell'abitare del Ministero del ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili per cui la Regione Abruzzo ha presentato tre progetti dividendo l'area regionale in tre macroaree che considerano Pescara come baricentro: l'area nord, l'area sud e le aree interne. L'Aquila fa parte di un corridoio di 400mila metri quadri. Un segmento regionale che comprende 29 Comuni per circa 400mila abitanti. Un'area ricca di parchi, riserve e aree naturali".

"Un territorio - ha specificato Campitelli - che comunque va rigenerato dal punto di vista della sostenibilità per ricreare quell'ecosistema ambientale che rende maggiormente fruibili questi territori, anche all'Aquila". Di qui il progetto: "Si pensa di realizzare aree playground, aree fitness per i più giovani, percorsi ciclabili, ma anche infrastrutture che rendano più facile la mobilità elettrica. Inoltre - ha aggiunto l'assessore - dobbiamo intervenire sulle disabilità, non solo motorie ma anche visive e auditive e incentivare i servizi ai più piccoli". Dal punto di vista della transizione ecologica, l'assessore ha anche rilanciato un lavoro legislativo di modifica alla legge urbanistica: "Si tratta di un dispositivo ormai del 1983 - ha detto - ormai le strategie e le condizioni sono cambiate, si fa i conti con l'economia circolare e con una logica completamente diversa di spazi pubblici". Il dispositivo è in bozza. Presente alla conferenza stampa l'onorevole Luigi D'Eramo che ha sottolineato la sinergia tra l'assessorato all'Ambiente, rappresentato da Fabrizio Taranta, quello regionale e il governo nazionale "grazie alla presenza del nostro sottosegretario Vannia Gava". Presente alla conferenza anche Sabrina Di Cosimo, nominata responsabile regionale del dipartimento Cultura.

(ANSA).