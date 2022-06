Nuoto: Coppa Comen, Chiaversoli e Fuschini con medaglie

(ANSA) - PESCARA, 06 GIU - Ottime prestazioni per i due atleti abruzzesi tra le fila della nazionale giovanile che ha partecipato alla Coppa Comen disputata nello scorso fine settimana a Cipro: Mirko Chiaversoli (Centro Team Italia Avezzano) ha ottenuto tre medaglie, due d'oro nelle staffette 4x100 sl e 4x100 sl mista e un argento nei 100 sl, con record personale sulla distanza; Lorenzo Fuschini (Centro Nuoto Cepagatti) ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 rana.

"Siamo molto soddisfatti - spiega il tecnico di Chiaversoli, Andrea Caldarelli - di questo risultato che ci riempie d'orgoglio. Se poi pensiamo al suo grandissimo margine di miglioramento possiamo solo che ben sperare per il futuro".

Soddisfatto anche l'allenatore di Fuschini, Mattia Trignani.

"Come suo tecnico ed allenatore - spiega - mi sento davvero di fargli un grande applauso per aver dimostrato una grande freddezza e solidità in entrambe le gare affrontate. Ha ottenuto la sua prima medaglia internazionale con la casacca della nazionale ed in entrambe le gare disputate ha migliorato i suoi personal best. Questo è segno di una buona preparazione atletica, ma soprattutto di una solidità mentale non di poco conto. Lorenzo sicuramente tornerà a casa con un bagaglio tecnico ed emozionale incredibile che sicuramente saranno utili per il proseguimento della sua giovane carriera. Adesso lo aspettiamo tutti quanti al rientro per festeggiare insieme".

(ANSA).