Motori:studenti in bici per educazione strada con AC Chieti

(ANSA) - CHIETI, 06 GIU - Un circuito didattico all'aperto nel piazzale annesso all'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele per consentire agli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado di imparare a rispettare le regole e adottare comportamenti corretti e sicuri in bicicletta. È così che il direttore dell'Automobile Club Chieti, Roberto D'Antuono, con l'aiuto di alcuni collaboratori dell'Unità Territoriale ACI, ha voluto concludere il ciclo di lezioni di educazione stradale tenuto in precedenza nelle classi e imperniato quest'anno su "2 ruote sicure". In sella alle loro biciclette, gli studenti hanno affrontato alcune situazioni critiche urbane reali riprodotte con i mini segnali verticali e orizzontali.

"Il nostro Istituto ha ritenuto di vitale importanza fornire ai ragazzi in età scolare una serie di insegnamenti che non solo favoriscano la crescita del loro senso civico ma che, all'atto pratico, li aiutino anche a muoversi con maggiore accortezza in un ambiente insidioso qual è quello delle nostre strade", ha dichiarato il professor Stefano Palmerio, referente del progetto.

"L'ACI, l'ente pubblico che da più di cento anni rappresenta e tutela tutti gli automobilisti italiani, si batte pressoché da sempre affinché i nostri ragazzi diventino utenti consapevoli e responsabili, insegnando il rispetto di sé stessi e degli altri, in modo da evitare i pericoli e diminuire i rischi" ha affermato in un messaggio il Presidente dell'Automobile Club Provinciale, Camillo Tatozzi. (ANSA).