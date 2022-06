Mobilità e infrastrutture: Carfagna, investimenti in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 06 GIU - Il ministro per per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, all'Aquila per un incontro elettorale promosso da Forza Italia ha ricordato tre "importanti investimenti infrastrutturali per l'Abruzzo" in essere.

"Il primo investimento riguarda i collegamenti - ha detto - in particolare il collegamento diagonale tra la costa tirrenica e quella adriatica, ossia l'asse Roma-Pescara: un'azione da oltre 600milioni di euro".

"Questo collegamento non passa attraverso L'Aquila - ha chiarito il ministro - ma grazie alla tenacia, all'insistenza del sindaco Pierluigi Biondi, nel documento strategico approvato sulla Mobilità del ministero delle Infrastrutture è stato inserito uno studio di fattibilità per garantire il collegamento tra L'Aquila e la Marsica".

Inoltre, il ministro Carfagna ha ricordato un investimento del ministero dell Infrastrutture dedicato alla riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. "Parliamo - ha esplicitato - del cosiddetto programma 'Pinqua - Qualità dell'Abitare' che assegna all'Abruzzo ben oltre 60 milioni di euro, di cui 7 sono destinati all'Aquila".

Inoltre, il ministro ha fatto riferimento "ai 170 milioni di euro che arriveranno per un progetto varato insieme al ministro Bianchi per l'istruzione e per le scuole. Sono soldi - ha spiegato - che serviranno per costruire nuove scuole, ammodernare quelle esistenti, per costruire asili nido e mense e palestre".

L'esponente forzista, che lo scorso anno era stata nel capoluogo, insieme al premier Mario Draghi - in occasione dell'inaugurazione della memoria delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 - ha ribadito il suo impegno nel "fornire qualsiasi supporto tecnico-amministrativo alla ricostruzione pubblica".

(ANSA).