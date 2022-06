In 200 al Giardino Botanico per conoscere piante e semi

(ANSA) - SANT'EUFEMIA A MAIELLA, 06 GIU - Un'attività scientifica che farebbe gola a un dipartimento universitario: così Fernando Tammaro, già Ordinario di Botanica all'Università dell'Aquila, ha definito quella portata avanti dal Parco Nazionale della Maiella nel giardino botanico di Sant'Eufemia a Maiella 'Daniela Brescia'. È qui che nel weekend oltre 200 persone hanno partecipato a laboratori organizzati dagli esperti del Parco, insieme ai giovani volontari del servizio civile universale, per festeggiare i 20 anni della struttura e farne conoscere il ruolo svolto nella conservazione di specie vegetali autoctone.

"Solo dagli anni '80 è stata riconosciuta l'importanza dei giardini botanici nella conservazione di piante e semi - ha detto Costantino Bonomi, responsabile Area Botanica del Museo delle Scienze di Trento (Muse) e referente Botanical Garden Conservation International (Bgci), nel corso del convegno 'Il patrimonio floristico della Maiella e le attività di conservazione ex situ', sottolineando che è nella missione dei Giardini Botanici lavorare per la tutela della biodiversità.

I due giardini botanici del Parco della Maiella - l'altro si trova a Lama dei Peligni (Chieti) - svolgono, inoltre, un importante ruolo nello scambio di semi con altri orti botanici e istituzioni scientifiche a livello internazionale, ruolo fondamentale anche nella tutela della biodiversità agricola.

Il weekend appena trascorso era inserito nell'"Appuntamento in Giardino", festa dei giardini italiani promossa da Associazione Parchi e Giardini d'Italia (Apgi), con il patrocinio del ministero della Cultura, nata in accordo con il "Rendez-vous aux jardins" che si svolge in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. 'Naturarte', questo il nome delle due giornate concluse ieri a Sant'Eufemia, continuerà nel paese del Parco con laboratori e visite guidate fino a sabato 11 giugno.

